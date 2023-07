Beneficiarios de Programas Sociales Cobran sus Apoyos Bajo las Inclemencias del Tiempo

*Llaman a Establecer más Puntos de Cobro.

Tapachula, Chiapas; 20 de Julio del 2023.- Los cajeros presenciales y los automáticos del Banco Bienestar, a través del cual se distribuyen los recursos de los programas sociales, aún son insuficientes por cada sucursal, ante la cantidad de los usuarios.

Marco Antonio Enríquez, uno de los beneficiarios, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que llegó a cobrar esos recursos en la Central Norte, pero el proceso es un poco complicado, porque hay mucha gente haciendo fila pero sin orden y falta de organización de parte de las personas de esa institución encargadas de las actividades.

Desde su punto de vista, hace falta la instalación de más cajas presenciales en las instalaciones, porque en la mayoría de las veces solo hay una persona atendiendo, cuando mucho dos, y entonces son demasiadas horas de espera.

De igual forma, los cajeros automáticos presentan muchas fallas, que casi nunca sirven, dan incompleto el dinero o están apagados y por lo mismo es conveniente que hayan más y en mejore condiciones para utilizarlos y minimizar los tiempos de espera.

Al menos en el municipio, dijo, hay más sucursales disponibles, pero ofrecen un servicio similar, con demasiada gente para tan poco personal «tan solo y he venido tres veces para que ya pueda pasar».

Explicó que los citan -en teoría- por apellidos, pero eso genera otros problemas. Algunos empiezan con letras no comunes y son pocos, mientras que el resto son demasiados, no logran entrar y tienen que venir al otro día, lo que genera parte del descontrol.

Por eso hizo un llamado al Gobierno Federal para que «ponga mayor personal, capaz y eficiente, porque tardan mucho para dar un apoyo, luego se ponen a leer y tardan demasiado».

Recordó que, en alguna ocasión, el personal del banco sacaba sillas, pero después dejaron de hacerlo y ahora hay que hacer filas durante horas, incluso gente con alguna enfermedad o deficiencia física, con andaderas, además de que tienen que soportar altas temperaturas de los días soleados y las torrenciales lluvias de la temporada. EL ORBE / JC