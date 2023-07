Crisis Económica Ahoga a la Venta y Distribución de Flores en la Ciudad

*Alto Precio de Insumos Afecta a Comerciantes.

Tapachula, Chiapas; 20 de Julio del 2023.- Debido a que está en todo su apogeo la temporada de lluvias, los comerciantes y distribuidores de flores a granel y en arreglos en los mercados locales ven limitados sus esfuerzos y sus ganancias, pues venden muy poco y apenas sacan para gastos.

Así lo manifestó Jorge Roblero Morales, de la florería «Camila», quien en entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que en esta época, las ventas se registran por las mañanas, ya que, en las tardes llueve y no sale ningún cliente y la venta se ve mermada en un 50 por ciento.

Asimismo, la difícil situación económica es otro factor para que la gente se abstenga de comprar flores, ya que administra sus gastos y compra solo aquellos productos o artículos que son prioritarios, especialmente en cuanto a la alimentación y la atención a la salud.

Además, comentó también tienen el problema de que, si por alguna razón se moja la flor, se pudre y no se puede vender, esto se traduce en pérdidas para el comerciante porque se trata de un producto pagado por adelantado.

En ese tipo de negocio están por pasión o porque ya tienen muchos años en que se dedican a ello, y no porque obtengan grandes ganancias, señaló. En épocas de sequía, el sol o demasiado calor marchita las flores, y eso también significa pérdidas.

Comentó que las rosas son las que tienen mayor demanda, por docena o en arreglos, lo mismo que las gerveras, girasoles, gladiolas, alcatraces, crisantemos, orquídeas, entre otras.

De igual forma, los altos costos de los fletes también los ahoga, ya que las flores proceden de San Cristóbal de Las Casas y otras partes de México, y les resulta caro por el precio alto de los combustibles. EL ORBE / Nelson Bautista