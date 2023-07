Protestan Empleados del Ayuntamiento de Cacahoatán en Contra del Edil Rafael Inchong

*Denuncian Despidos Injustificados.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio del 2023.- Unos 25 empleados del Ayuntamiento Municipal de Cacahoatán se pronunciaron éste viernes, luego de ser despedidos de sus labores sin justificación alguna de parte del aún presidente municipal Rafael Inchong Juan.

En representación de los afectados, Angélica Puón Roblero, exdirectora de Equidad de Género de esa administración, así como Samuel Morales Amores, excoordinador de Derechos Humanos, denunciaron los hechos.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, coincidieron al señalar que no hubo ninguna justificación para que fueran despedidos de su trabajo, sino que simplemente les dijeron que eran órdenes del Presidente Municipal.

Incluso, en el caso particular de la señora Puón, comentó que con anterioridad fue citada en el despacho del Alcalde, pero que en lugar de cosas de trabajo, Rafael Inchog se dedicó a insultarla, a gritarle con palabras altisonantes e incluso proferirle amenazas.

En cuanto a la gente que integra el Cabildo, dijeron que desconocen su postura, ya que en el caso de los Regidores, hasta esta fecha ninguna de ellos se había acercado para explicar el despido o para mostrar su respaldo a los trabajadores.

De igual forma, dijo se acercarán a las instancias legales correspondientes con el propósito de denunciar los hechos, toda vez que consideran que no hay argumentos para su despido, «sino más bien un pisoteo a los derechos humanos”, entre otros. EL ORBE/Nelson Bautista