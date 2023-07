Acompaña REC a AMLO en Supervisión de los Trabajos del Tramo 1 del Tren Maya en Palenque

*El Gobernador agradeció al presidente López Obrador por voltear a ver al Sur Sureste.

Al acompañar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la supervisión de los trabajos del Tren Maya, Tramo 1, que va de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró su agradecimiento al mandatario federal por voltear a ver al Sur Sureste y buscar el bienestar de quienes viven en esta región del país.

Desde el municipio de Palenque, Escandón Cadenas aseguró que el Gobierno de Chiapas se suma a estas políticas y proyectos visionarios que impulsa el Gobierno de México, con la finalidad de que a Chiapas y a todos los Estados del Sur Sureste les vaya cada vez mejor, como se ha comprobado con esta obra que, aunque no se ha inaugurado, ya está generando beneficios en materia de salud, educación, vivienda, empleos y a los sectores productivos.

“No se equivocó y no le vamos a fallar, presidente, porque nadie había volteado los ojos a esta región que no sólo es rica en naturaleza y cultura, sino que cuenta con gente trabajadora y honesta que todos los días busca la manera de salir adelante; por eso, le refrendo el compromiso de mi gobierno de contribuir en lo que sea necesario para que la magna obra del Tren Maya y todos los proyectos de su gobierno para esta región se consoliden con gran éxito”, apuntó.

De esta manera, el mandatario estatal señaló que además de continuar invirtiendo en materia de seguridad y capacitando a las y los policías, para que Chiapas siga siendo un Estado seguro para vivir, visitar e invertir, se realizan mejoras en la infraestructura vial y carretera, se capacita a prestadores de servicios turísticos, y se está fortaleciendo la interconexión aeroportuaria.

En este sentido, detalló que en diciembre se inaugurará el hangar de carga del Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” de Tuxtla Gutiérrez, que generará un puente aéreo con Centroamérica y Sudamérica; y ya iniciaron operaciones las nuevas rutas aéreas de Tuxtla Gutiérrez hacia Mexicali, Baja California, y León, Guanajuato. Además, se pondrá en marcha la aerolínea regional Chiapas Despega.

Es preciso señalar que en estas acciones de supervisión se dieron a conocer los avances que registra el Tramo 1 Palenque-Escárcega, el mejoramiento de las zonas arqueológicas, la modernización del Aeropuerto y la construcción del Hotel Tren Maya, así como de viaductos, puentes, obras de drenaje, pasos peatonales, vehiculares y de fauna, entre otras acciones.

Estuvieron presentes: el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández; el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez; así como empresarias y empresarios inversores del Tren Maya. Boletín Oficial