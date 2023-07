Sector Fotográfico Presenta Lenta Recuperación Tras la Pandemia

*Esperan Recuperarse con el Fin de Ciclo Escolar.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio del 2023.- Al concluir el ciclo escolar en todos los niveles, el sector fotográfico presentó importantes avances en la prestación de servicios en la frontera sur de Chiapas, pero con cifras aún lejos de lo que tenían antes de la llegada del Covid-19 al país.

Henry Díaz Silva, encargado del negocio «Foto Única», dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que a partir del día 17 se mostró un cambio positivo para las empresas, y tienen esperanza de que se duplique, «pero también depende mucho de los gastos que están haciendo. Ahorita la gente se preocupa en otra cosa, no en una foto».

En éste primer semestre del año, el movimiento de los recursos ha tenido mayor fluidez que los tres anteriores, «sobre todo en los paquetes. Siento que tal vez un 80 por ciento volvió a subir, incremento pero no como debería», consideró.

Detalló que son los jóvenes universitarios los que más requieren de sus servicios y por ello se enfocan a ese mercado.

Opinó que la crisis económica que agobia al país en la actualidad también ha sido un factor para no poder recuperar los niveles económicos de antes, «los costos de las cosas se incrementaron, por ejemplo, de un 30 a un 80 por ciento, y ahí es donde la gente como que se detiene un poquito más». EL ORBE / JC