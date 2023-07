Paro Laboral en el COAPATAP Cumple 4 Días sin Soluciones

*Manifestantes y Autoridades no han Alcanzado Acuerdos.

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio del 2023.- Hasta este lunes continuaba el paro laboral en el Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), en virtud de que las autoridades no se habían presentado a dialogar y dar respuesta a este conflicto que involucra a más de 300 trabajadores sindicalizados.

Juan Enrique Moreno Monzón, secretario de Trabajos y Conflictos del sindicato, dio a conocer en entrevista para Periódico EL ORBE, que el único que se había presentado ante ellos fue el delegado de Gobierno, Jorge Antonio Matalí Loranca, pero solo para decirles que el problema lo plantearan ante la Fiscalía, cuando que se trata de un asunto laboral.

La falta al diálogo de parte de las autoridades competentes es lamentable, consideró, pues se trata de una lucha por sus derechos. Su ausencia, dijo que tal vez es porque siempre han pasado por encima del Contrato Colectivo, y han violentado los derechos de los trabajadores.



Asimismo, hasta la fecha solo han recibido acoso, amenazas, intimidación, burlas, y chantajes de parte de la autoridad municipal, señaló. Por lo que, de no haber una respuesta positiva, esperarán a que sea la autoridad federal la que intervenga.Insistió en que no van a dar un paso atrás en esta lucha, lo que están pidiendo no está fuera de la ley, además de que durante mucho tiempo han sido pisoteados sus derechos, pero de manera más insistente con la actual administración.Un claro ejemplo, manifestó, fue el despido injustificado de decenas de trabajadores «y por eso vamos a continuar, ya que está de por medio el empleo de más de 300 trabajadores sindicalizados, quienes temen por su situación al ver tanta injusticia por parte de la parte patronal».Dentro de las peticiones, aparte de resolver la situación de los despedidos, también exigen que volteen a ver hacia el Coapatap, un organismo que ha sido saqueado durante tantos años, más en los últimos cuatro. EL ORBE / Nelson Bautista