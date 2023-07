Accidentes en la Frontera Sur se Origina por Consumo de Alcohol

*Protección Civil Llama a Conductores a Extremar Precauciones.

Tapachula, Chiapas; 28 de Julio del 2023.- Las intensas lluvias son uno de los causantes de accidentes en las carreteras de la región, pero también muchos de ellos se originan debido al consumo de bebidas alcohólicas por parte de los conductores de vehículos, señaló Julissa Esther Briones Magaña, delegada de Protección Civil Estatal en la región Soconusco.

En entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que muchos de esos accidentes podrían evitarse si hubiera más precaución por parte de los automovilistas, y no manejar luego de haber consumido bebidas embriagantes.

Ahora que ha entrado el período de vacaciones, pidió a quienes van a salir cualquiera de las carreteras de la región, a que estén atentos, que se respeten las normas de Tránsito, pero sobre todo, lo concerniente a no manejar más allá de las velocidades permitidas.

Lo anterior, en base a que en las últimas semanas se han registrado muchos accidentes, de manera frecuente en la carretera Tapachula – Puerto Madero, por lo que insistió en que antes de salir, el conductor debe verificar el estado en que se encuentra su vehículo, como son llantas, frenos, pues en los últimos fines de semana han atendido de 2 a 3 accidentes fuertes.

Por parte de las autoridades analizan este asunto durante la celebración de las mesas de seguridad, donde intervienen dependencias que tienen que ver con el tránsito de vehículos en carreteras, como son la Guardia Nacional, la Policía Estatal de Caminos, Tránsito del Estado, señaló.

Durante esas reuniones, detalló, se disponen las acciones a realizar, especialmente en el ámbito de la prevención, como son letreros de advertencia, y de manera especial, los operativos que se realizan a lo largo de las carreteras para evitar los accidentes hasta donde sea posible.

Asimismo, con relación a las lluvias que caen en la región, dijo que aquí no funciona como tal la canícula, ya que no es hay marcada la ausencia pluvial, al contrario, casi todos los días llueve con registros de 50 a 75 milímetros, por lo que es mejor no salir de casa en esos momentos.

De igual forma, que al parejo con las lluvias, se han registrado fuertes vientos, con daños en viviendas en la zona media alta de Tapachula y en el municipio de Cacahoatán, por lo que recomendó a la población extremar las prevenciones. EL ORBE / Nelson Bautista