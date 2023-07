Inflación y Crisis Afectan al Sector Abarrotero; Disminuyen Compras de la “Canasta Básica”

*Alza de Precios Merma Poder Adquisitivo de Consumidores.

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio del 2023.- La inflación en México sigue su curso y ahora uno de los sectores más afectados es el abarrotero, al considerar que en el primer semestre del año hubo variaciones en los precios de los productos, ocasionando que muchos de los artículos de la canasta básica solo se compren por mera necesidad.

Daniel Borrás, comerciante de tienda de abarrotes en la localidad, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que ha subido bastante el alimento básico, como el azúcar, el huevo ha llegado hasta los 120 y 130 Pesos un casillero, cuando antes lo conseguías en 65 o 70 por muy caro que estuviera.

Aún cuando reconoció que todo sigue subiendo, destacó que son los abarrotes los que más afectan a las familias mexicanas, porque se trata de sus alimentos para poder sobrevivir, «y solo por extrema necesidad tiene que adquirirlos, porque no les queda de otra».



1 de 2

De manera simultánea, indicó, en la misma proporción que los precios aumentan, así también bajan las ventas, porque el poder adquisitivo se ha ido perdiendo. Por ejemplo, hasta el año pasado un huevo costaba de entre 1.50 y Dos pesos, y ahora ha llegado a los cuatro.«Aumentó bastante, igual el precio de la tortilla que ya superó los 22 pesos el kilogramo, y no nos queda otra que exigir que nos entreguen en realidad el producto completo», agregó.Recordó, además, que antes los productos más comercializados eran el huevo, la leche, tortilla, azúcar, arroz, frijol, entre otros.«Pero ya es muy poco. Ahorita un kilo de arroz o de azúcar cuesta 30 pesos, no solo en tiendas de abarrotes, sino también el comercio en general”.Dio a conocer, además, que se desplomó por consecuencia la venta de golosinas, botanas y productos afines, «porque antes, con el cambio que te sobraba en la tienda las comprabas, pero ahora ya no alcanza, es más, ni para los embotellados y frituras”.Por si fuera poco, destacó que muchas de las tiendas de abarrotes están cerrando porque además de la inflación en la canasta básica, también hay alza en los impuestos, las rentas, la energía eléctrica, el agua, y ahora los permisos anuales. EL ORBE / JC