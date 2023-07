Aprueban Primeros Dos Polos de Desarrollo Para Puerto Chiapas

*Como Parte del Proyecto del Corredor Transístmico

Tapachula, Chiapas; 29 de Julio del 2023.- Gracias a las gestiones de los Diputados Federales ante el Gobierno Federal se logró que, mínimo, sean creados dos polos de desarrollo para Puerto Chiapas, y sumarse al proyecto del Corredor Transístmico.

Así lo manifestó la diputada federal, Carmen Patricia Armendáriz Guerra, quien en entrevista con rotativo EL ORBE aseguró que, dentro de esas gestiones, ya se logró por principio de cuentas, se desazolve el canal de navegación de Puerto Chiapas, que permitirá el atraco de grandes embarcaciones.

La legisladora reconoció que Tapachula es la zona más empresarial y la más pujante de todo Chiapas. El problema, dijo, es que por alguna razón, esta Ciudad ha estado de «capa caída» y hay que levantarla nuevamente para que retome su potencial.



Por eso, insistió, el municipio no necesita más caminos terrestres. Lo que se necesita y se ha estado pugnando en ello es la creación de la carretera marítima, lo cual vendría a potenciar su desarrollo en todos los sentidos.Con ese proyecto, explicó, el transporte de productos sería mucho más barato que por la vía terrestre. Asimismo, ya no habría el tema de inseguridad que hay actualmente en esa forma de transporte, no solo de Chiapas sino de todo el país, con asaltos y robos a la orden del día.Tapachula no solo es una zona netamente agrícola, sino admira el potencial de los empresarios, que aparte de exportar o importar, también se preocupan por los valores agregados de sus productos, señaló.Sin embargo, aceptó que también la iniciativa privada requiere ser un poco más atrevida y tratar de ganar a pulso los destinos a donde pueden ir no solo sus productos originales, sino los derivados de éstos, entre ellos Asia, porque de esa forma se estaría detonando por completo la economía. EL ORBE / Nelson Bautista