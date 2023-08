Recomienda el Sector Salud Reforzar Medidas Sanitarias por Gripe y Tos

*Ante el Próximo Inicio del Ciclo Escolar.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto del 2023.- De acuerdo a los reportes diarios y semanales dentro del programa “Vigilancia Epidemiológica” que aplica el Distrito de Salud VII, afortunadamente no hay aumentos desmedidos de enfermedades respiratorias como tos y gripe causadas por los cambios de clima.

Eso dijo María Elsa López González, médico de profesión y actualmente a cargo del Distrito de Salud N° VII en esta Ciudad, quien manifestó que sin embargo, la población debe estar atenta con sus hijos, sobre todo ahora con el inicio de clases y que, con la convivencia, podría darse algún contagio.

Entrevistada por Periódico EL ORBE, comentó que todas las unidades del Distrito de Salud No. VII, en este momento están otorgando todos los servicios de salud, y pueden acudir la población a solicitarlos ante cualquier duda o si hay síntomas de alguna enfermedad, ya sea de tipo respiratorio u otra que ponga en riesgo su salud.

Asimismo, aparte de acudir a los servicios que ofertan en las instalaciones del Distrito o en los Centros de Salud, también la población puede aprovechar los recorridos que los médicos del organismo realizan casa por casa, y auxiliarse de ellos ante cualquier duda sintomática, comentó.

Cada día van estudiando el comportamiento de las enfermedades, indicó. Y efectivamente, dijo que, en esta época de lluvias, no solo las enfermedades de infección espiratoria, sino incluso podría aumentar aquellos casos que tienen que ver enfermedades transmitidas por vectores.

Por eso, dijo, se están enfocando en acciones puntuales como las nebulizaciones, y por supuesto, en la vigilancia activa de los casos de infecciones respiratorias, muy propias en esta temporada de lluvias.

Recomendó a todos los padres de familia que permanezcan vigilantes ante el regreso a clases de sus hijos, y extremar todas las medidas sanitarias y de prevención que dejó como aprendizaje la pasada pandemia del Covid-19, especialmente en cuanto a mantener la sana distancia, el lavado de manos, la aplicación del gel antibacterial y el uso del cubrebocas.

Además, si algún niño presenta fiebre, el padre de familia no debe llevarlo a la escuela, sino atender la salud del paciente llevándolo con un médico. Su regreso a clases sería hasta que ya esté libre de cualquier síntoma.

Puntualizo que, durante todo el año, la mayor atención se centra en las mujeres embarazadas; de ahí le siguen los casos de enfermedades respiratorias y los de enfermedades diarreicas, por ser éstas las más comunes en la población. EL ORBE / Nelson Bautista