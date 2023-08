Mujeres Viven en Zozobra por Inseguridad en la Región

*Principalmente en las Áreas Rurales.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto del 2023.- La inseguridad que se vive en todo el municipio de Tapachula es tal, que no solo se trata de cuestiones comunes como los robos, los asaltos, sino también la incertidumbre en que están inmersos los jóvenes, principalmente las damas, ante el acoso de que son objeto.

De esa forma se refirió Rosa Esmeralda Reyes Ramos, presidente, miembro de una organización civil de jóvenes de la localidad, quien en entrevista con Periódico EL ORBE, señaló que en el medio rural es en donde hay más acecho hacia las mujeres, por lo cual ya no pueden caminar por ningún lado si no van acompañadas de sus familiares.

Agregó que la violencia en contra del sexo femenino ha crecido tanto, no sólo en los hogares sino también en las calles, en caminos, o en cualquier espacio, gracias a que las autoridades han sido tolerantes o muy débiles en cuanto a la aplicación de sanciones contra los que generan este delito.

Estas expresiones de violencia o de acoso en contra de las damas es todos los días, señaló, y eso provoca que las mamás vivan la aflicción en sus hogares, por estar pensando en qué les puede pasar a sus hijas cuando salen a la Ciudad o ya van de regreso.

De acuerdo a como está la situación actualmente, podría decirse que hay decadencia de valores en la mayoría de ejidos y colonias del municipio de Tapachula, donde todavía el “machismo” sigue prevaleciendo, dando motivo también a cometer violaciones sexuales y hasta feminicidios, sostuvo.

Añadió que gran parte de este problema es la falta de una buena educación, ya que a este tema solo se le presta más atención en las zonas urbanas, mientras que en el medio rural, en los ejidos y colonias hay mucho olvido por parte de las autoridades, y por lo mismo, la falta de estos valores es lo que empuja a la gente a cometer delitos.

Por otro lado, aprovechó para establecer el abandono en que se encuentra la gente del campo, donde los servicios públicos no se ven por ningún lado salvo en raras excepciones, debido al desinterés del Ayuntamiento Municipal por llevar beneficios a la gente que vive en las comunidades rurales. L ORBE / Nelson Bautista