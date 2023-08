Se Reúne Placido Morales con la Comisionada Nacional del PT

*Reconocen el Compromiso con el Campo de la CONFENACAM.

Tapachula, Chiapas; 24 de Agosto del 2023.- En un Encuentro de Mujeres, organizada por la Confederación Nacional del Campo y para el Campo #CONFENACAM, Plácido Morales Vázquez agradeció la invitación de su líder nacional, Ing. Marco Antonio Esquivel, y la presencia de la diputada federal Magdalena Núñez Monreal, integrante de la Comisión Nacional del Partido del Trabajo (PT) y la primera mujer en ser Alcalde de una capital estatal en México, de la ciudad de Zacatecas, entre 1998 y 2000, quien ha sido vínculo indispensable para el trabajo con las organizaciones sociales, entre ellas la #CONFENACAM.

Plácido Morales Vázquez resaltó que esa noble organización: “nació para despertar la conciencia y el compromiso con el campo”.



En ese sentido, resaltó que: “Conozco el Chiapas profundo, el Chiapas de la injusticia, conozco los dolores de Chiapas. Hay injusticia en Chiapas porque no todos tenemos el beneficio de la salud, no todas las niñas y niños tienen el beneficio de la educación, y no todos tenemos la garantía de la alimentación.”Agregó que “aún muchas y muchos de las niñas y niños que tienen acceso a la educación, lo hacen con muchas carencias, en un ambiente de precariedad, y eso es una gran injusticia”. También resaltó que: “En el Estado que tiene más agua, muchas comunidades no tienen ni siquiera agua entubada, ya no digamos agua potable, eso también es una gran injusticia”. A la justicia que se refiere, dijo: “Es a la igualdad de oportunidades”.Hoy, gracias a la Cuarta Transformación y a la voluntad política de nuestro líder, el presidente Andrés Manuel López Obrador: “la igualdad de oportunidades la vamos a construir entre todas y todos los ciudadanos, porque hoy, por primera vez, quienes den continuidad al movimiento de Transformación serán electos por el pueblo. Tanto en el ámbito federal como en el estatal, será el pueblo quien decida la continuidad y la consolidación de la Transformación”, señaló.Concluyó con una invitación: “Los invito a construir en Chiapas la esperanza de la justicia. Los invito a que en Chiapas construyamos lo que hemos deseado siempre: una casa de todos los chiapanecos”. Comunicado de Prensa.