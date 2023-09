Calles de la Colonia Laureles Están Para Llorar: Vecinos

*Llevan Años Esperando que Autoridades Manden a Repararlas.

Tapachula, Chiapas; 31 de Agosto de 2023.- Las calles aledañas a las instituciones educativas establecidas en el fraccionamiento Laureles Uno, aparte de presentar baches por donde quiera, son un peligro latente para los niños que van a las escuelas del nivel básico, así como para los jóvenes que acuden a las preparatorias o escuelas del nivel bachillerato.

De esa forma lo planteó la señora Aurea Calderón, habitante de ese fraccionamiento, quien en entrevista con el rotativo El Orbe afirmó que primero, muchas de las calles de ese sector tienen enormes baches, por lo que se requiere que el Ayuntamiento Municipal que encabeza Rosa Urbina Castañeda atienda esas demandas de la población.

Dijo que, en el caso de ella, tiene más de 40 años que vive ahí, y que no recuerda que alguna autoridad haya puesto los ojos en esa colonia para ejecutar obras. Abundó que, por eso, cada vez que llueve, el agua se mete a las casas de los vecinos debido a que no tienen desnivel, no tiene salida la corriente, o por falta de canales pluviales.



Respecto al inminente peligro en que se ven los alumnos, dijo que es porque a determinadas horas, se forman grandes congestionamientos de vehículos cuando maestros van a dar clases, padres de familia que van por sus hijos o los van a dejar para el siguiente turno.En este sentido, señaló que hace falta que la autoridad municipal, coloque topes o boyas en lugares estratégicos para evitar que los conductores circulen con velocidades altas, y que pongan en riesgo la integridad física no solo de los estudiantes, sino de peatones que transitan por esas calles.Manifestó que no se ve que, en las calles cercanas de las instituciones educativas, haya vigilancia por parte de patrulleros, ya sean de la policía municipal o elementos de la Vialidad y Tránsito quienes tienen muy olvidado este fraccionamiento.Exigió que antes de que concluya su mandato, la alcaldesa Rosa Urbina visite ese lugar para que constate cómo están las calles y disponga obras o estrategias para resolver esos problemas. EL ORBE/Nelson Bautista