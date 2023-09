Pobladores de “Poste Rojo” Exigen Paso Peatonal Para Evitar más Accidentes

*Advierten Bloqueos si Autoridades no los Atienden.

Tapachula, Chiapas 06 de septiembre 2023.- Desde hace tres años, los pobladores de la comunidad “Juan Sabines”, que se ubica en la parada conocida como Poste Rojo, kilómetro 280 de la carretera Costera del Pacífico, han sido engañados por los representantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y no les dan solución a sus peticiones.

Horacio Juárez Salazar, miembro del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), en entrevista con el rotativo EL ORBE, afirmó que en ese lugar han ocurrido accidentes automovilísticos, muchos de ellos con pérdidas de vidas humanas, razón por la cual han venido solicitando la instalación de paso peatonal en la carretera, pero no les hacen caso.

Indicó que han tenido reuniones con funcionarios de la SCT, pero que únicamente se han firmado minutas y todo vuelve a quedar igual, porque no se resuelve la principal petición, que es la instalación del paso peatonal a la altura donde está un retorno.

Explicó que, en ese punto, los pobladores cruzan de un lado a otro, niños y jóvenes que van a las escuelas, quienes ponen en riesgo su vida en virtud de que los automovilistas pasan a gran velocidad, sin importarles a quien puedan arrollar.

Acusó en primera instancia al residente de Conservación de Carreteras en Tapachula, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Roberto Magariño N, y a Nicasio Rafael Chang N, del Área de Proyectos de la SCT, quienes se han estado pasando con puros engaños, y no han resuelto nada.

Ante esa situación, apuntó en conferencia de prensa, que, si del 12 al 15 del presente mes no ve una respuesta por parte de la SCT, para el miércoles 20 de este mes patrio cerrarán por completo la carretera Costera del Pacifico, como una medida definitiva ante la burla de que han sido objeto por parte de las autoridades.

Asimismo, aunque ese tramo de la carretera es de competencia federal, pidió el apoyo de los otros niveles de gobierno porque se trata de un asunto de seguridad no solo para los pobladores de ese lugar, sino para todas las personas que transitan por ahí a bordo de sus vehículos. EL ORBE/Nelson Bautista