Piden Extremar Medidas Preventivas Ante Posible Repunte de COVID-19

*Confirman que el Virus ya es Estacionario.

Tapachula, Chiapas; 8 de Septiembre de 2023.- En algunas Regiones de la República Mexicana la nueva cepa del Covid-19 ha empezado a tener grandes repuntes a últimas fechas. Por la movilidad después del período vacacional el contagio ha crecido muy rápido en territorio nacional.

Ante ese panorama, María Elsa López González, jefa del Distrito Sanitario número VII, Tapachula, hizo un llamado a la población en general a extremar los cuidados y medidas preventivas para evitar el contagio ante un posible repunte de la enfermedad, porque reconoció que ese virus ya quedó circulando en forma endémica, como ocurre con la Influenza.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dio a conocer que por fortuna, todas las estrategias que puso en marcha el Gobierno el año pasado para contra arrestar ese problema como el caso de la vacunación y sus refuerzos, permitieron reducir de manera considerable los contagios.

«Esta circulación ya se hace como un tanto esperado, no tenemos repuntes afortunadamente, por supuesto que no nos exime que pudiera haber, por eso nosotros exhortamos a toda la población que se sigan cuidando, manteniendo las medidas de sana distancia en la manera que le sea posible», recalco.

Así también exhortó a todos aquellos que presentan síntomas como el escurrimiento nasal, fiebre, algo que pudiera sugerir alguna enfermedad del tipo de Covid, que se acerque a las unidades de salud y cuando estén en lugares cerrados, también use el cubrebocas, se siga lavando las manos frecuentemente, y el estornudo de etiqueta.

La idea es, insistió «que esta enseñanza tan dura que dio el Covid, que desechemos, que se ponga en la basura, vimos que incluso otras enfermedades con estas medidas de sana distancia se controlaron, las logramos disminuir, entonces es necesario que toda la población con este aprendizaje que fue muy duro, lo mantengamos, que no nos olvidemos por lo que pasamos, al contrario que sea algo positivo para seguir contribuyendo a nuestra salud».

Dejó en claro que poner en marcha estas estrategias o mantenerlas vigentes no solo ayuda a evitar infectarse de Coronavirus, sino también de otras enfermedades como las diarreicas, incluso los niños menores de 5 años que es de lo que más se enferman de diarreas y de infecciones respiratorias.

Recordó que en la región más del 80% de Covid-19, fueron ambulatorios y por fortuna los que fueron hospitalizados no fueron de gravedad, por supuesto que esto no nos exime de que debemos de cuidarnos. EL ORBE/JC