De Mal en Peor la Carretera que Conduce a la Colonia Juárez

* Ayuntamiento de Tapachula no Atiende Solicitudes Para Rehabilitarla.

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre de 2023.- Desde hace algunos años, el camino que va a la colonia Juárez, ubicada al norponiente de la Ciudad, se encuentra en pésimas condiciones, afectando no solo a las familias que viven en esta comunidad, sino también a quienes habitan en otras ocho colonias cercanas.

De esa manera lo dio a conocer Leonel Antonio Hernández, habitante de ese lugar, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE señaló que ya han entregado solicitudes de apoyo en la Presidencia Municipal, pero hasta el momento no les han dado alguna respuesta.

El camino está lleno de baches por todos lados, añadió, lo que obliga a los automovilistas a circular con demasiada lentitud, esto ha sido aprovechado por los delincuentes para asaltarlos y robarles todo lo que llevan, debido también a que no hay vigilancia policíaca.



Por la misma razón, los operadores de las cuatro colectivas que hacen el servicio de transporte público, ya no quieren trabajar más allá de las 7 de la noche, debido precisamente al temor de ser asaltados, tal como ya les ha sucedido en días anteriores, indicó.En el mismo tenor, dijo que cuando se les hace tarde y quieren regresar del centro de la Ciudad rumbo a sus hogares, resulta que los taxistas se niegan a ir a dejarlos, y si van, sólo porque el cliente acepta pagarles una cantidad un tanto exagerada.Agregó que hace unos dos a o tres años, el ayuntamiento municipal que preside Rosa Urbina Castañeda, metió una línea de drenaje, pero las zanjas que se hicieron no quedaron bien cubiertas. Eso, más los torrenciales aguaceros, terminaron por descomponer por completo ese camino.Dijo que, si no se puede encarpetar de nuevo esa vía de comunicación, por lo menos, que las autoridades municipales dispongan que se realice un bacheo exhaustivo para que el lugar quede transitable. EL ORBE/Nelson Bautista