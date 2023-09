Se Manifiestan Secundarias del Estado por Falta de Docentes en las Instituciones

*Alumnos Están Perdiendo Clases.

Cacahoatán, Chiapas.- Un total de 11 escuelas Secundarias del Estado solicitan a las Secretaría de Educación la asignación de docentes en sus instituciones.

En compañía de padres de familia, los directivos de las 11 instituciones ofrecieron una rueda de prensa para explicar que en la zona 12, sus escuelas tienen plantillas docentes incompletas.

Manifestaron que hay días que los alumnos tienen hasta 6 horas sin clases, esto derivado de que la SE no atiende las solicitudes para asignar docentes que cubran esos perfiles académicos.

“Es un derecho que le corresponde a nuestros hijos, hemos iniciado el ciclo escolar 2023-2024 y no hay docentes en diversas asignaturas, esto es una exigencia de los padres de familia”, coincidieron varios tutores.

En las consignas elaboradas por algunas instituciones, las lonas decían a la letra “La Dirección de la escuela, personal docente y padres de familia de esta institución, manifestamos nuestra más enérgica protesta por motivo de que estamos iniciando el ciclo escolar con falta de maestros debido a que COSICAMM y Secretaría de Educación no han cumplido con la asignación de docentes perjudicando la educación de nuestros alumnos”.

Los directivos decidieron manifestarse debido a la insistencia y exigencia de los padres de familia, pese a explicarles que es un problema ocasionado por el Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros en Chiapas y de las demás autoridades educativas.

Finalmente, los padres de familia de las 11 instituciones de esta zona dijeron que de no ser atendida su petición, el día lunes iniciarán con bloqueos en los municipios que conforman la zona 12: Tuxtla Chico, Cacahoatán y Unión Juárez. EL ORBE/Darinel Zacarías