Secundarias y Prepas en la Entidad Toman Puente por Festejos Patrios

*Regresan a Clases Hasta el Lunes 18 de Septiembre.

Tapachula, Chiapas; 13 de Septiembre de 2023.- En virtud de que hay dos calendarios en el presente ciclo escolar en territorio nacional, uno federalizado y el otro estatal, algunas instituciones educativas no suspendieron sus clases por motivo de las celebraciones de las fiestas patrias, mientras que otras sí lo hicieron, ambas por disposiciones de las autoridades.

Lilia Esperanza García Franco, subdirectora de la Escuela Secundaria Federal número 2, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que por parte de la Secretaría de Educación Federal (SEF) las indicaciones fueron las de no suspender del 13 al 15, como ha ocurrido en años anteriores. Mientras que la parte estatal sí permitió que se tomaran esos días como asueto obligatorio.

«Nada más sabemos de nuestro nivel de secundarias generales y técnicas, pero según sé, por comentarios, que las escuelas preparatorias en la entidad sí van a suspender sus labores» comentó.

En el caso de las escuelas federalizadas aclaró que, si van a tener clases los tres días feriados, de manera normal, con la opción de que si algunos padres ya tenían previstos compromisos podrán no enviar a sus hijos a los planteles respectivos.

En años anteriores se decidió que todos esos días no solo se suspendieran las actividades académicas, sino también las administrativas y hasta las bancarias con la finalidad que se convirtiera en un mecanismo turístico y se generara recursos adicionales para los Estados, por ello se desconoce quién o por qué causas fue suspendido. EL ORBE/JC