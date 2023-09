Intransitables las Calles Aledañas al Mercado “San Juan”

*Están Llenas de Baches.

Tapachula, Chiapas; 18 de Septiembre de 2023.- Transitar por el “Callejón Belisario Domínguez”, la 13ª y la 15ª Calle Poniente, por el rumbo del mercado San Juan, es un auténtico caos, ya que esas vías están en pésimas condiciones, las cuales no han sido atendidas por el Ayuntamiento municipal que encabeza Rosa Urbina Castañeda.

Así lo dio a conocer al rotativo EL ORBE, Alberto Trujillo Aguilar, presidente de la colonia Insurgentes, por el rumbo del callejón Belisario Domínguez, quien aseguró que cuando arreglaron la Avenida Damiano Cajas, pensaron que también iban a ser tomadas en cuenta todas las calles adyacentes, pero no fue así.

Para la gente que camina y va al mercado “San Juan”, es un dolor de cabeza tener que ir sorteando los grandes encharcamientos, pero también corren el riesgo de ser salpicados con el paso de los vehículos, y hay caso casos en que las aguas encharcadas son de drenaje.



1 de 3

Como es mucha la gente que camina por esas calles que van y vienen de ese centro de abasto, dijo, corren el riesgo también de ser atropellados pues por esas vías transitan unidades del servicio de transporte.Dijo que ahora que están construyendo el puente elevado en la 17ª. Calle Poniente y está cerrada la circulación de vehículos por esa vía, varios conductores toman esas calles ya bien sea para ir al mercado o para ir al centro de la Ciudad, lo que hace más caótica la situación.Afirmó, que se extrañan que el Ayuntamiento Municipal no les preste atención a esas calles, no obstante que prácticamente son parte del centro de la Ciudad y que, por lo mismo, deben estar bien arregladas para que luzcan y brinden el servicio que Tapachula merece.Asimismo, dijo han metido solicitudes ante Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedurbe) y en la propia alcaldía municipal, solicitando el arreglo de las calles referidas, pero que no les han hecho caso. Lo malo, dijo, es que ya se van a ir los de la Presidencia y esas obras van a seguir esperando. EL ORBE/Nelson Bautista