Urge que CFE Modernice Equipos y Redes Eléctricas en Tapachula

*Ante los Constantes Apagones.

Tapachula, Chiapas; 18 de Septiembre de 2023.- Tapachula tiene un crecimiento bastante grande pero lamentable, no ha habido planeación previa en varios rubros, entre ellos el del suministro de energía eléctrica, eso origina que debido al desorden en este municipio, haya constantes cortes del fluido eléctrico, comúnmente conocidos como “apagones”.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Rubén Enrique Morales Escobar, empresario en el ramo de joyería en el centro de la Ciudad, aseguró que, en el caso del suministro eléctrico, debido al crecimiento de la población este rubro se ve muy afectado y la empresa que lo distribuye, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no ha podido con el paquete.

Puso como ejemplo la gran cantidad de árboles que hay en las colonias y están por encima del cableado eléctrico, generando que cada vez que hay fuertes vientos, se quiebran las ramas o los propios árboles completos caen sobre los cables, y dejan sin luz uno, hasta tres días a sectores grandes.

Un grave problema, dijo, es que la CFE no ha podido mejorar el servicio, se cree que no cuenta con equipos suficientes en sus almacenes para sustituir los que no sirven, como es el caso de los transformadores. “En la colonia donde vivimos, nosotros tuvimos que comprar en Oaxaca uno de mayor capacidad, porque aquí no tuvo esa empresa paraestatal un equipo que se necesitaba”, comentó.

Referente al centro de la Ciudad, manifestó que entre más negocios haya cada día, más es la demanda de luz y por tanto, ahí también se generan los “apagones” cuando los equipos de distribución de energía no soportan la sobrecarga, pues fueron instalados hace muchos años, cuando la demanda era inferior en cuanto a volumen.

En el caso del centro de la Ciudad de Tapachula, los “apagones” no son tan frecuentes, como lo son en todas las colonias periféricas, y ya no digamos en el medio rural, donde el servicio que presta la CFE es totalmente pésimo, señaló. EL ORBE/Nelson Bautista