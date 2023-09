Migrantes Dejan un Cochinero en el Fraccionamiento Los Laureles

*Se Espera que Mañana Lunes Sean Reubicados.

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre 2023.- Habitantes del fraccionamiento Los Laureles 2, ya no quieren que siga funcionando en ese lugar la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), debido a los múltiples problemas que les ocasionan los migrantes que acuden a realizar trámites a ese sector, por lo que esperan que este lunes sean reubicados como se anunció en la semana.

Yadira Siu Rodas, quien habita en el boulevard Belisario Domínguez, de esa comunidad, dijo que todos los vecinos ya no soportan el cochinero que dejan los migrantes, quienes hacen sus necesidades fisiológicas en los camellones, banquetas y hasta en los portones de las casas, lo que origina fétidos olores y un alto grado de contaminación.

Al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, comentó que el problema es el desorden que se genera, en virtud de que las autoridades no previeron esta situación, ya que en el mercado de Los Laureles 2 hay servicios sanitarios, pero resultan insuficientes.



Ya hubo un acuerdo entre autoridades y los afectados, para que la oficina de la Comar sea reubicada, dijo, pero que eso sería en estos próximos días, por lo que falta ver si se va a cumplir ese compromiso, porque tiene meses en que los vecinos han estado solicitando el retiro de esa oficina y dijeron que sería en marzo, pero hasta hoy, no hay nada firme.Mientras tanto, apuntó, los afectados van a continuar sufriendo el desorden de los migrantes, lo que pudiera desatar más adelante que sus hijos contraigan algunas enfermedades, ya que algunos salen a jugar a la banqueta de sus casas, pero resulta que por más que se limpie, la contaminación existe.Asimismo, la presencia de esos extranjeros en el lugar donde siguen esas oficinas, provoca un caos vial, ya que las autoridades colocaron protecciones y solo dejaron un carril, por donde transitan en doble sentido todo tipo de vehículos. Incluso, hasta ya se registraron algunos accidentes.Por último, hizo un llamado al Gobierno para que ponga más atención a la hora de instalar oficinas, porque se requiere de espacios grandes, con servicios suficientes, y de manera definitiva, fuera de los núcleos poblacionales. EL ORBE/Nelson Bautista