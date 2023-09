Traslada el INM a Casi “10 mil” Migrantes Desde Tapachula Hacia Otras Regiones

*No se Vieron los Cerca de 200 Autobuses con el que Supuestamente de los Llevaron.

Tapachula, Chiapas; 26 de Septiembre del 2023.- El Instituto Nacional de Migración (INM) encabezó en las últimas horas un operativo interinstitucional para trasladar desde Tapachula hacia otras regiones del país a cerca de 10 mil personas extranjeras que ingresaron a territorio mexicano de manera irregular y que se encontraban varadas en la Ciudad.

Personal que participó en las acciones confirmó que esas personas fueron trasladadas en caravanas motorizadas hacia Acayucan, Veracruz; Villahermosa, Tabasco; así como a Huixtla, Tuxtla Gutiérrez, Palenque y San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas.

Aún cuando se desconoce con precisión el destino que tendrá casa una de esas personas, se cree que aquellos lugares podrán continuar con sus trámites administrativos para legalizar su estancia en el país o continuar su rumbo a los Estados Unidos, pero solo para quienes cumplan con los requisitos que establece la ley.



Pará la movilización de esos grupos se requirió en las últimas 24 horas a 189 autobuses de pasajeros y 73 camionetas tipo Van y todavía no se ha confirmado si esas acciones continuarán, luego de que se calcula que hay unos 40 mil más en la misma situación de espera a ser atendidos en la ciudad.Mientras, unos 6 mil permanecieron este martes en las instalaciones del Parque Ecológico, al sur de la ciudad, en donde fue habilitada una oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda para Refugiados (COMAR).En estos días, también los migrantes han protestado en las inmediaciones de las oficinas exigiendo ser atendidos y algunos de ellos dijeron a los medios de comunicación que «personas» les exigían hasta 2 mil Dólares para darles «papeles» para que puedan continuar su camino de manera «legal».También hubo protestas civiles, luego de que vecinos del fraccionamiento Los Laureles 2, para exigir la reubicación de las oficinas de la COMAR y el desalojo de miles de migrantes.NOTA DE LA REDACCIÓN: Fuentes extraoficiales no han comprobado la veracidad de este hecho, debido a que no tenemos esa cantidad de autobuses en Tapachula para movilizar a los migrantes. EL ORBE