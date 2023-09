TODO PARA MOSCAS DE LA FRUTA: SERVICIO TÉCNICO FITOSANITARIO INTERNACIONAL – CANACO

Características:

•Es más ligera que la trampa de vidrio.

•Fácil de limpiar y recebar

•La parte superior es totalmente transparente.

•Casi irrompible.

•No se contamina.

•Las moscas capturadas no se escapan.

•Fácil de almacenar y de transportar

•Económica y rendidora.

•Autorizada por la SAGARPA.

El Servicio Técnico Fitosanitario Internacional es una empresa 100% Chiapaneca con más de 40 años de experiencia dedicada a proveer trampas y atrayentes específicos para cada plaga, así como de los materiales y equipos que se utilizan para el control de la plaga Moscas Mexicana de la fruta, Mosca del Mediterraneo, Mosca del Melón, Mosca Oriental de la Fruta, Mosca del Caribe, el Trips Oriental, la Cochililla Rosada, la Palomilla del Nopal, el Psilido asiático que provoca la terrible enfermedad de los cítricos denominada HLB (Huang Long Bing), Trips Oriental, Cochinilla Rosada, Palomilla del Nopal entre otras

Nuestros principales clientes son productores de Frutas y Hortalizas organizados en Comités Estatales y Juntas Locales de Sanidad Vegetal que son organismos auxiliares de la SAGARPA y a productores independientes tanto nacionales como regionales

Los servicios que ofrecemos son: Evaluación de programas de control y erradicación de Moscas de la Fruta. Capacitación y formación de grupos de trabajo, técnicos y gerentes de campo y calibración de equipos de aspersión: manuales, de tractor y de avionetas agrícolas.

Venta de todo tipo de trampas, atrayentes, hongos entomopatogenos, materiales y equipos de laboratorio, de protección industrial para empacadoras de Mango, equipos manuales de GPS, cámaras de vigilancia para empaques y bodegas, rastreadores de vehículos y de camiones de carga, higrotemografos, GPS para tractores agrícolas, equipos metereológicos fijos y móviles, termómetros, lupas con luz ultra violeta, microscopios, redes, pinzas y frascos etológicos, y varias cosas mas para la agricultura en el área de las Plagas Nativas y Exóticas excepto insecticidas, pues no son compatibles con nuestra visión de las actividades de Prevencion y Vigilancia Epidemiologica que protejan la naturaleza.

Un ejemplo de lo anterior es la Trampa Multilure; es de policarbonato por tanto no se rompe, no se raya ni se contamina, por lo que puede ser utilizada para capturar varios tipos de plaga según el atrayente que se le ponga. La trampa Multilure es doblemente efectiva, porque combina el poder del atrayente sexual o alimenticio y el color rojo o amarillo que simula una fruta madura, la cual ampliamente utilizada tanto en mexico como en otros países para mantener su estatus fitosanitario y su soberanía en materia de sanidad vegetal.

Estamos ubicados en Tapachula; Chiapas, fácilmente localizable en Google Map con solo escribir SETFI, o en los teléfonos 962-625-2689; 962-154-6301; ventas@.com.mx ; www.setfi.com.mx

Jorge Zúñiga Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de Tapachula y la Frontera Sur, agradece la solidaridad y respaldo de Servicio Técnico Fitosanitario Internacional administrado por el Ing. Raúl Arjona Granados, que conforman nuestra Red de afiliados que nos brindan la libertad de cumplir con nuestros objetivos, y el compromiso de seguir trabajando y gestionando nuevas oportunidades de desarrollo empresarial.

¡Espera las sorpresas en este BUEN FIN 2023!