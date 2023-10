Denuncian Supuestos Actos de Corrupción de Notarios en Tapachula

* Por Escriturar Lotes que aún se Encuentran en Litigio.

Tapachula, Chiapas; 2 de Octubre del 2023.- Un grupo de militantes del Movimiento Amplio de Opositor para la Liberación Nacional (MAOLN) se manifestaron este lunes en las oficinas de la Fiscalía de Distrito Fronterizo, para conmemorar un aniversario más de la matanza contra estudiantes ocurrida el 02 de octubre de 1968 en la colonia Tlatelolco, de la Ciudad de México.

Además, para denunciar que Notarios Públicos en la Ciudad han caído en actos de corrupción por escriturar lotes de la colonia Ribera Maya, aún cuando se encuentran en litigio.

Ángel Alberto Ibarra Tercero, en voz de los manifestantes, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que no se olvida aquella represión que hace poco más de cinco décadas hubo contra las organizaciones sociales, pero señaló que aún hay presos políticos en la actualidad.

En el caso de los Notarios, precisó, el litigio se encuentra en el expediente mil 14, en el Juzgado Segundo con sede en esta Ciudad.

Ante esa supuesta violación flagrante de la ley, hizo un llamado al Gobierno del Estado para que se investigue a fondo y se castigue a quienes resulten responsables, porque también están denigrando la honorabilidad de ese gremio colegiado.

Presentarán toda la documentación que acredita los hechos y con ello las autoridades puedan actuar en consecuencia, dijo, «y esa postura de los notarios corruptos sólo está sirviendo para arrasar la sentencia definitiva que ya emitió el Juez Segundo de lo Civil».

De acuerdo a su versión, no pueden quedar callados ante esos actos de corrupción de algunos Notarios de la localidad, pero tampoco permitir que gocen de impunidad, «porque no solamente es un acto vergonzoso, sino también están lucrando con ello y han abusado de la confianza que les otorgo el Estado».

Los inconformes pegaron pancartas con sus reclamos en el edificio de esa dependencia y luego se retiraron, sin que se reportara algún incidente. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello