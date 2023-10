Mano de Obra Local es Desplazada por Centroamericanos en Tapachula

*Se Escasean Oportunidades de Trabajo.

Tapachula, Chiapas; 3 de Octubre de 2023.- La mano de obra mexicana ha sido desplazada por la presencia de los migrantes que han llegado a Tapachula, ya que estos, mientras realizan sus trámites migratorios para continuar su trayecto, son contratados por empresas locales, y ha perjudicado a los trabajadores mexicanos.

Así lo dio a conocer Benjamín Martínez López, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Chiapas, quien en entrevista concedida a Periódico EL ORBE, manifestó que el desplazamiento de la mano de obra local ha sido evidente, a un 60 por ciento.

Explicó que en el país y particularmente en Chiapas, se manejan tabuladores de acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y ellos marcan los salarios tanto del ayudante, peón, profesional, especialista, plomero, herrero, maestro albañil o del balconero, pero la gente no quiere trabajar porque es poco lo que ganan.

Eso es aprovechado por las empresas constructoras para contratar a los migrantes y se emplean de lo que sea, dijo, con tal de obtener algún dinero mientras esperan que les entreguen sus documentos migratorios.

Aceptó que tal vez lo que se les paga a los migrantes no es lo justo, pero es un fenómeno que se está dando en la región en cuanto al tema laboral, de por sí las constructoras pagan muy poco, y por otro lado, está la urgente necesidad de los migrantes de obtener recursos para su subsistencia alimentaria.

Dijo que la mayoría de las empresas constructoras, no solo de Tapachula, sino de todos lados, se ven en la necesidad de “dar apoyos” a otras personas de más arriba, entre ellos los políticos, por el favor que les hacen a la hora de la asignación de las obras. EL ORBE/Nelson Bautista