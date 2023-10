Alumnos de la Técnica No.129, Listos para Competir en el Torneo de Ajedrez «Don Juan Zamora Velázquez In Memoriam»

*En su Edición Número 36.

Tapachula, Chiapas 4 de octubre de 2023.- Alrededor de 74 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica No. 129 listos para participar en el torneo de ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” todos están muy entusiasmados de poder asistir y tener su primera experiencia en competencias de esta disciplina.

Así lo dio a conocer Gabriela Torres Pérez, docente de Matemáticas 1 y 2 de la mencionada institución educativa, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE, aseguró que los alumnos están conscientes de que, al ganar, ellos ingresarían al ranking nacional en el cual ya podrían aparecer con un puntaje, lo que sería muy importante para ellos.

Agregó que la práctica del ajedrez es muy importante por las habilidades y destrezas que desarrolla este juego en cualquier ser humano, de cualquier edad, y obviamente en el nivel de secundaria les ayuda en la concentración, estrategia, táctica, técnica y, sobre todo, la motivación de poder continuar.

Consideró que es sumamente significativo que los padres de familia no solo motiven a sus hijos a involucrarse, sino que jueguen con ellos, ya que es una práctica que lleva implícita la ciencia y permite concentración que puede ayudar a ser más efectivos y eficientes en todo lo que se hace diariamente.

Añadió que la etapa del aprendizaje del ajedrez puede ser en niños desde los cuatro años de edad en adelante, ya que, a partir de allí, podrán optimizar el aprendizaje que tengan en cada nivel educativo.

Dijo, es fundamental aplicar este deporte ciencia en los pequeños para que, con la experiencia de cada uno de ellos, sea transmitida a sus demás compañeros que aún no han tenido la motivación necesaria para poder ingresar y jugar todos los días a la hora de receso en la escuela, pues es muy importante porque ellos transmiten alegría, el entusiasmo que despierta la práctica del ajedrez.

Como ya se sabe, el torneo de ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez In Memoriam” se llevará a cabo del 20 al 22 de este mes en el hotel Cabildos, en el cual tendrán oportunidad de participar no solo niños y jóvenes de Tapachula, sino de toda la región del Soconusco. EL ORBE/Nelson Bautista