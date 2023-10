Sigue Retenida Maquinaria Pesada por Pobladores del Ejido Pavencul

*Autoridades Rurales no Asistieron a la Reunión Pactada.

Tapachula, Chiapas; a 04 de octubre del 2023.- Las autoridades rurales y representantes civiles de la Región Indígena Mama, en las inmediaciones del ejido Pavencul, en la zona alta de este municipio, no se presentaron a la reunión que tenían pactado con el gobierno y una empresa constructora, por lo que la siguiente sigue tensa.

La semana pasada, cientos de pobladores cerraron la circulación cual, a la altura del ejido Chanjalè, además que retuvieron a varias personas, por el supuesto incumplimiento de la empresa a una serie de acuerdos pactados, entre ellos la rehabilitación de 400 metros lineales de caminos.

Luego de tres días de negociaciones, los inconformes liberaron a los retenidos y abrieron la circulación, aunque mantienen en su poder maquinaria pesada de la compañía, a medida de presión.

La reunión programada era para tratar de llegar a acuerdos definitivos, pero no se llevó a cabo. En lugar de ello, los pobladores ya mandaron a decir que no entregaran la maquinaria, hasta que no les cumplan.

Algunos obreros y hasta autoridades temen llegar a esa zona cafetalera, ante la posibilidad de que también sean retenidos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello