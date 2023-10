Banquetas del Primer Cuadro de Tapachula Convertidas en Trampas Para Transeúntes

Ninguna autoridad se ha preocupado por atender el problema, el cual lleva bastante tiempo siendo señalado por habitantes y comerciantes del Centro de la ciudad.

Tapachula, Chiapas 4 de octubre de 2023.- Tapachula es la ciudad más importante de toda la costa chiapaneca, sin embargo, el ayuntamiento municipal que preside Rosa Urbina Castañeda ha dejado de atender algunos detalles que no solo le dan mala imagen, como el caso del centro histórico, sino hasta se convierten en verdaderos peligros para la gente que transita por ese lugar.

Coral Acevedo y Adelín Pereira, al ser entrevistados por el rotativo EL ORBE, se refirieron a la falta de tapas en los registros que hay en las banquetas, los cuales por estar descubiertos son un verdadero peligro e incluso, ya han sido causa de muchos accidentes de personas que han caído en esos agujeros.

Explicaron que la mayoría de las banquetas del centro fueron arregladas y al parecer, exigieron a las distintas empresas prestadoras de servicios a que su cableado los colocará de manera subterránea, pero se olvidaron de colocar las tapas, quedando los registros al descubierto.



Coincidieron al señalar que en el primer cuadro de la ciudad caminan personas de la tercera edad, así como señoras con sus hijos, quienes en cualquier momento podrían caer en esos registros, pero no solo eso, sino que pueden resultar con lesiones graves o fracturas.Comentaron que, por cuestiones de tiempo, mucha gente camina a prisa en las calles céntricas, bien sea porque van a su trabajo, de compras y están limitados de tiempo, o bien mamás que van con sus hijos a las escuelas. El caso es que a veces, no advierten esos peligros.Dijeron que las autoridades municipales, deben de verificar las banquetas aledañas del palacio municipal, y ver la falta de estos registros que no tienen tapas y obliguen a los responsables a que corrijan estas fallas.Por último, que por la importancia que tiene, la ciudad de Tapachula debe presentar una imagen no solo bonita, sino también segura, sobre todo porque es muy visitada por el turismo guatemalteco al que hay que ofrecerle un mejor escenario. EL ORBE/Nelson Bautista