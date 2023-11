Colonos de Los Reyes Exigen Rehabilitación de Calles

*En Pésimo Estado la Entrada a la Colonia.

Tapachula, Chiapas; 5 de Noviembre del 2023.- Las calles de la colonia Los Reyes, ubicada al oriente de la Ciudad, están en pésimo estado, sobre todo la principal que da acceso a esta comunidad, por eso es urgente que el Ayuntamiento que encabeza Rosa Urbina Castañeda, se ponga a trabajar y atienda las demandas de la población.

Arturo Martínez, quien tiene una tienda de abarrotes en ese lugar, dio a conocer en entrevista a rotativo EL ORBE, que en el caso de la calle principal, está llena de hoyos y por ser temporada de lluvias, se forman grandes charcos, lo cual es muy molesto para los pobladores de esa colonia.

Eso es muy peligroso, dijo, ya que con el estancamiento del agua proliferan los mosquitos que son los causantes de enfermedades como el Dengue, Zika y Chikungunya, los cuales atacan de manera principal a los adultos mayores y a los niños, debido a su vulnerabilidad.

Asimismo, esa arteria llega a donde está el parque recreativo y como ahí hay diversas canchas, llegan muchas personas a relajarse o a hacer deporte, incluso de otras colonias aledañas, pero se encuentran con la calle llena de baches, lo cual les origina diversos riesgos.

Agregó que hace unos meses, las autoridades llegaron y creyeron que trabajarían en la rehabilitación, pero se equivocaron porque no hubo ninguna obra, y por eso se consideran olvidados, y eso que esta comunidad no está muy retirada del centro.

Añadió que por ahí transitan muchas personas, entre ellos niños y jóvenes que van a las escuelas, como el Colegio La Paz, al Cetis 127, la Secundaria Federal No. 2, al CBTIS 88, o a la Preparatoria No.3.

Y así como los estudiantes, también transitan los que van a su trabajo al centro de la Ciudad, o las amas de casa que van de compra a los mercados, quienes ven incomodidades al tener que caminar entre los lodazales. EL ORBE / Nelson Bautista