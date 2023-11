Intensas Lluvias en Chiapas Benefician Producción de Palma de Aceite

*Alrededor de 21 mil Productores en Cuatro Estados.

Tapachula, Chiapas; 5 de Noviembre del 2023.- La situación de los productores de palma de aceite en la región Soconusco ha mejorado de manera notable por la suficiente lluvia que ha caído en el último mes, y con ello se garantiza una cosecha no disminuida.

Así lo afirmó Hugo Damiano Molina, presidente de la Federación de Productores de Palma para Biodiesel, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE, señaló que la mayoría de los asociados están aplicando un fertilizante de origen alemán, el cual está dando magníficos resultados.

Al igual que en la región Soconusco, también están aplicando el mismo fertilizante en Campeche, Tabasco y Veracruz, en donde de igual forma han experimentado buen resultado, lo que se ve reflejado en el rendimiento de la producción donde las lluvias, -además- han hecho su trabajo, señaló.

En el caso de un productor que tiene año y medio de estar usando esa estrategia, dijo, se ha obtenido un 28 por ciento de incremento en su producción, dando a entender que es aconsejable el uso de ese agroquímico.

Con relación al padrón de hectáreas sembradas, al menos, en la agrupación que representa no ha habido incrementos, aunque hay intenciones, indicó, pero como tienen un proyecto alternativo con la posible siembra de otra clase de producto, han dejado para el próximo año estas posibilidades.

Entre pequeños, medianos y grandes productores, en total en los Estados de Tabasco, Campeche, Veracruz y Chiapas, son alrededor de 21 mil productores. El padrón ha crecido alrededor del 20 por ciento.

Respecto a los precios, indicó que la zona de Mapastepec se maneja dos mil ochocientos ochenta Pesos por tonelada, que si no es excelente, sí resulta un buen precio, incluso para considerar que el cultivo es rentable.

Con relación a la mano de obra, apuntó que va de acuerdo al tipo de cultivo. En el caso de la palma, los pequeños productores ya tienen a sus cortadores y cargadores, por eso no tienen problemas. EL ORBE / Nelson Bautista