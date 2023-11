Tras un Mes sin Clases por la Inseguridad, Regresan a las Aulas Alumnos en Motozintla

*Sólo Regresó el Turno Matutino.

Tapachula Chiapas; 6 de Noviembre.- Alumnos de la Preparatoria del Mariscal regresaron este lunes a clases después de más de un mes de haberlas suspendido por la inseguridad que prevalece en la zona Sierra.

Al respecto, el director del plantel, C.P. Jorge Gordillo Vázquez, señaló que ante la ola de violencia e inseguridad que se vive en la región y con los recientes hechos que se suscitaron, padres de familia y maestros así como directivos de la Secretaría de Educación Pública, acordaron suspender las clases presenciales trabajando únicamente en línea.

Sin embargo, añadió, ante las grandes pérdidas que se han tenido y la situación aún tensa que se vive actualmente decidieron reiniciar las labores únicamente en el turno matutino, modificando el horario de 7:00 a 12:30, reduciendo 10 minutos a cada clase con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los jóvenes.

Agregó que para el próximo lunes 13 de Noviembre se planea que el turno vespertino inicie labores en horario de 13 a 18 horas.

Por otro lado, habitantes de ese municipio señalaron que la situación aún es una bomba de tiempo, porque todavía no hay paso a Comalapa debido a que a la altura de Amatenango de la Frontera hay una reten que obliga a transbordar, lo cual genera tensión en el lugar, pues los comerciantes de la zona alta aún no acuden al mercado, las escuelas primarias y secundarias no inician labores, por lo que esperan, dijeron, que pronto se normalice la situación y todos vuelvan a sus labores cotidianas.

Se tiene programado que para el lunes 13 de Noviembre, el regreso a clases se normalice en todos los niveles educativos. EL ORBE/Martha Guillén