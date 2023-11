Insaciable el Aumento del Pasaje en Cacahoatán

*Transportistas Aumentaron 20% las Tarifas.

Tapachula, Chiapas; 08 de noviembre del 2023.- De acuerdo al delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte en la localidad, Miguel Agustín Galdámez Culebro, solo se han presentado en esa oficina dos quejas por parte de usuarios, ante altas tarifas de taxistas.

En entrevista para el rotativo EL ORBE dijo que las denuncias fueron porque un par de taxistas habían cobrado en exceso sus servicios, pero que mandaron a traer a los responsables y los hicieron firmar un documento en el que se comprometen a cobrar las tarifas oficiales.

«Nosotros actuamos cada que hay una queja, mientras que no exista queja de la ciudadanía en el sentido de los cobros excesivos en el pasaje de taxi, no vamos a tener conocimiento, solo pedimos a la ciudadanía que nos proporcione el número económico del taxi y con ello mandamos a traer al concesionado».

Desde su punto de vista, la cultura de la denuncia es muy mínima, pero las que se presentan por este tipo de los cobros excesivos, les dan solución, según él.

La declaración del empleado se da apenas unos días después de los reclamos se usuarios en el municipio de Cacahoatán, donde taxistas aumentaron sus tarifas 20 por ciento.

En esta ocasión no habló de las unidades sin documentos que operan en la región, las unidades chatarras, las terminales en las calles, y otras irregularidades relacionadas a esa dependencia. EL ORBE/ JC