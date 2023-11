Pobladores de Vida Mejor Exigen que el Ayuntamiento Arregle sus Calles

Están Completamente Destrozadas e Intransitables.

Tapachula, Chiapas; 08 de noviembre del 2023.- Debido al abandono por parte del ayuntamiento qué aun encabeza, Rosa Urbina Castañeda, el fraccionamiento «Vida Mejor» , que se ubica al sur poniente de la ciudad, presenta destrozos considerables en sus calles, las cuales no permiten el libre tránsito de los vehículos y constituyen un notable riesgo para los transeúntes.

Así lo dio a conocer, María Teresa Gálvez, habitante de ese lugar, quien en entrevista concedida al rotativo EL ORBE aseguró que han reportado este deterioro a las autoridades, pero no han obtenido ninguna respuesta positiva y por lo mismo, las calles siguen igual o peor que antes.

Añadió que en alguna ocasión llegaron los trabajadores del Ayuntamiento a realizar un supuesto bacheo, pero lo más seguro es que hayan utilizado material de baja calidad, o no compactaron lo suficiente, razón por la cual a los pocos días ya estaban otra vez igual los grandes hoyos, ya que las lluvias se encargan de arrastrar el pobre material.



Agregó que el destrozo de las calles es un gran problema para los pobladores, ya que hay escuelas de varios niveles en esa comunidad y por lo tanto, los niños y jóvenes que utilizan las calles para llegar a sus centros educativos, tienen que pasar penurias para cruzar esos accesos totalmente encharcados, ahora que todavía continúa la época de lluvias.Asimismo, que las aguas lodosas que están estancadas, pueden constituir un grave riesgo para la salud de los habitantes del lugar, ya que da pie a criaderos de toda clase de insectos, entre ellos los que provocan enfermedades como el Dengue, el Zika o la Chikungunya.De igual forma, que también tienen muchos problemas los dueños de vehículos particulares, así como los operadores del transporte público, ya que caen sus unidades en los baches y sufren serios daños, lo cual les afecta en su economía.Dijo por último que espera que las autoridades municipales se pongan a trabajar, y acudan a ese lugar con el propósito de que se cercioren de lo destrozadas que están las calles y las arreglen. EL ORBE / Nelson Bautista