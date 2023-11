Piden Empresarios que el Nuevo Parque no sea Albergue Para Migrantes

*Como ha Sucedido en los Últimos Años.

Tapachula, Chiapas; 10 de Noviembre del 2023.- Empresarios del centro de la Ciudad pidieron a las tres instancias de Gobierno poner en marcha las estrategias necesarias para impedir que el Parque Central «Miguel Hidalgo» vuelva a ser utilizado como albergue para migrantes, como lo hicieron durante los últimos cinco años.

Ana Silvia Gilses, gerente de Importadora ALVI, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE que hay beneplácito por la modernización de esos espacios públicos que requirieron unos 35 millones de Pesos, sobre todo porque mejora la imagen para el turismo y para las familias de la localidad.

Sin embargo, hay incertidumbre de que al inaugurar esas instalaciones este domingo, la población no quiera asistir porque los migrantes estén de nuevo posesionados, afectando la economía regional.

Dejó en claro que, tanto los empresarios como los ciudadanos en general piden a las autoridades es que se haga cumplir la ley, se imponga respeto, para que haya orden y disciplina.

Al no aplicar esas medidas, incluso la reubicación de los indocumentados hacia otros puntos de la Ciudad, opinó, todavía no hay garantías de que el problema de la invasión del centro de Tapachula ya esté solucionado, «aunque esperamos sea pronto».

Pareciera, apuntó, que el Instituto Nacional de Migración (INM) no tiene ningún interés en el éxodo ni desea intervenir en ese tema, aunque son parte de sus obligaciones. EL ORBE/ JC