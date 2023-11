Persiste el Contrabando Descarado en la Frontera Sur

* Toneladas de Mercancía Cruzan Todos los Días sin ser Detectadas.

Tapachula, Chiapas; 13 de Noviembre del 2023.- Las oficinas aduanales instaladas en las fronteras del país, tienen la misión de detectar y estar pendiente de todos los productos y artículos que van a ingresar a México, para la aplicación de los cobros de aranceles, siempre y cuando cumplan con las normas que establece el Gobierno mexicano a través de diversas Secretarías.

Sin embargo, ese trabajo no se hace en la frontera con Guatemala, ya que durante las 24 horas y los 365 días del año, ingresa personas con cualquier cargamento, sin que nadie lo moleste en lo absoluto.

Se trata del contrabando de productos más descarado que puede haber, y ante la vista de los agentes aduanales o de entidades policiacas.



Así lo dio a conocer Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero nacional del Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda Siempre, quien en entrevista con el rotativo EL ORBE, aseguró que el personal de Aduana tiene asignado que si la mercancía que va a ingresar no cubrió el pago de impuestos o no cumple con las normas, puede ser decomisada y trasladada a algún local de almacenamiento en tanto se realizan las investigaciones o pagos correspondientes.Aquí en la región no se hace nada de eso, explicó, razón por la cual los contrabandistas trabajan con toda confianza e ingresan a México lo que quieren, aunque los productos sean nocivos para la salud de los mexicanos, unos, en tanto otros no cumplen con normas de calidad.Ese contrabando de todos los días suma toneladas de distintos productos, los mismos que luego se convierten en la competencia desleal que se les hace a los comerciantes establecidos y empresarios de Tapachula, añadió, pues al ser obvio que, por ser de dudosa procedencia y calidad, los precios son menores.Asimismo, que en este sexenio se ha hablado de que la corrupción ya quedó atrás. Sin embargo, dijo, cualquier persona va a los puertos fronterizos con Guatemala y de parte de Aduana, «ahí va a encontrar que lo dicho no es más que pura mentira, ya que ejercen los mismos actos de gobiernos anteriores».Lo malo de este trabajo que deja de hacer el personal de Aduana, dijo, es que nadie controla lo que ingresa a México, pues ya no solo se trata de alimentos, abarrotes, enseres, sino hasta de migrantes que entran sin ser revisados, aprovechado que las fronteras con Guatemala son totalmente porosas. EL ORBE / Nelson Bautista