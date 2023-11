En Total Abandono Centro Deportivo de la Colonia “Jaime Sabines”: Habitantes

Luce enmontado y sirve como nido de malvivientes.

Tapachula, Chiapas; 13 de Noviembre del 2023.- Totalmente abandonado por el Ayuntamiento que aún encabeza, Rosa Urbina Castañeda, está el centro deportivo y recreativo en el fraccionamiento Jaime Sabines, ubicado al surponiente de la Ciudad, y en esas condiciones no permite el ingreso de los niños y de los jóvenes que desean hacer deporte.

Javier Aguilar, quien vive en esa comunidad, fue quien dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, que toda esa área está llena de maleza y por eso no se puede hacer deporte, pues se corre el riego de ser dañados por algún reptil u otros animales malignos.



Hace un tiempo, explicó, tuvo a un grupo de jóvenes entrenando futbol y utilizaban esa área deportiva, pero enfermó y ya no pudo continuar. Ahora ya restablecido, resulta que el campo está todo enmontado y no se puede hacer ejercicio en ese lugar.Esas actividades son una forma de recreación para evitar que los jóvenes ingresen al mundo de las drogas, señaló, pero se requiere también el apoyo de las autoridades, como en este caso, para que participen en la limpieza de ese campo deportivo y ya pueda ser utilizado.Añadió que no solo quienes viven en el fraccionamiento “Juan Sabines” necesitan de ese lugar, sino también de otros aledaños, como es Cafetales, Vida Mejor, y otros.Entre él y su esposa, María del Rosario Espinosa de la Cruz, han estado limpiando la maleza en una parte de ese predio, pero es poco lo que han avanzado, razón por la cual pide que las autoridades municipales realicen la limpieza general, indicó. EL ORBE / Nelson Bautista