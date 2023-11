Piden Contadores Racionar el Uso de Tarjetas de Crédito Durante El Buen Fin

*Para no Sobre Endeudarse.

Tapachula, Chiapas; 13 de Noviembre del 2023.- Un grupo de contadores colegiados hizo un llamado a la población en general a prever el límite posible de sus gastos en el mes y medio que le queda al año, para el uso racional de las tarjetas de crédito.

Esto, sobre todo, por la puesta en marcha del programa Buen Fin, cuando los ciudadanos compran cosas que no le son prioritarias o no le van a servir, además de las fechas navideñas.

Fidel Moreno de los Santos, director de AFJ Consultores, recordó en entrevista para EL ORBE, que esa situación se ha vivido desde el 2011, cuando el Consejo Coordinador Empresarial llevó a cabo por primera vez ese programa, con el objetivo de fomentar el comercio a nivel nacional.

Ante ello, sugirió, que realmente se compre lo necesario y que hubo todo un año para planearlo, pero se teme que los consumidores van a adquirir aparatos electrónicos y dispositivos móviles, sin cuidar el efectivo y mucho menos las tarjetas de crédito, «porque se ven envueltos en las supuestas ofertas».

Esa inexperiencia a la hora de administrar su capacidad de deuda, ha provocado que gran parte de los consumidores compren a crédito y todavía deben lo que adquirieron hace varios años, que a lo mejor ya es un artículo inservible.

Esos golpes económicos han hecho recapacitar a los clientes, reconoció, y cada vez caen menos en las tentaciones de compras fuera de control, de las cuales después no pueden salir. EL ORBE/ JC