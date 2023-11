Protestan Docentes por Diversas Irregularidades en Universidad Politécnica

* Por Despidos Injustificados del Personal.

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre de 2023.- Docentes de la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap) se manifestaron en contra de un supuesto mal manejo de la administración interna, por parte del rector Johnny Robert Mis May, de quien señalan que abusando del poder, ha realizado despidos masivos de personal, incluyendo a quienes fueron fundadores de esa institución.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Diego Alberto Ulloa Gutiérrez, coordinador de la Ingeniería en Tecnología Ambiental en esa institución hasta el pasado viernes, quien aseguró que entre los despedidos se encuentra personal con 13 años de antigüedad.

Uno de estos casos es del excoordinador del programa de Ingeniería Industrial, Dagoberto Arce Córdova, fundador del Plantel, a quien le hicieron entrega de un documento donde hay una rescisión de la relación laboral.

Sin embargo, al cuestionar a la abogada de la institución educativa la causa del despido, sólo le manifestó que es decisión del Rector y que él tiene la facultad para hacerlo.

Arce Córdova subrayó que existe un grupo de profesores inconforme con el mal manejo de la administración y del recurso, así como de la parte académica, lo que han expresado en las reuniones, razón por la que han sido atacados -según sus versiones-, así como acosados de manera laboral por el Rector.

Añadió que eso atentó contra la educación, además de los despidos injustificados de docentes, quienes aseguran ha sido objeto de persecución y hostigamiento por parte del Rector.

Diana Roxana García Faviel, también profesora de la UPTAP desde hace más de 7 años, destacó que como catedráticos de asignatura, no tienen ninguna condición favorable de prestaciones laborales, pues no les pagan aguinaldo, vacaciones, y tampoco los servicios académicos de asesoría de estadía.

Esto ha sucedido desde hace un tiempo, donde el hostigamiento ya fue muy visible porque les impiden trabajar y desarrollen las actividades que tienen pactadas con varios ejidos o con organizaciones, señaló.

Asimismo, como antecedente, en mayo empezaron a asociarla sus compañeros, “hicimos los trámites ante el Centro Federal de Conciliación y Registro, para que, con fecha 27 de octubre reciente, tuvimos ya el registro como Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Tapachula”.

Así también, «a partir de la semana pasada, somos Sección Sindical del Sindicato Nacional de Educación Superior’, según informó.

Aseguraron que no buscan afectar a la universidad, sino que las autoridades de Educación intervengan y se realice una auditoría, pues a los docentes no se les hacen los pagos que establece la ley.

No es la primera vez que el Rector se ha visto envuelto en ese tipo de situaciones, apuntaron, ya que este mismo año fue señalado de realizar prácticas de influyentismo dando puestos altos a sus amigos. EL ORBE / Nelson Bautista