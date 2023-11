Aparatos Electrónicos Piratas Inundan las Calles de Tapachula

*Pasan de Contrabando sin ser Detectados por el Río Suchiate.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre del 2023.- Ante la falta de una autoridad competente, en la Ciudad cada quien hace lo que quiere en el rubro del comercio, afectando al sector empresarial establecido y a la propia población, ya que los productos que son objeto de ventas, en la mayor parte de los casos se trata de artículos “piratas”.

Esto dio a conocer Arturo Estrada, prestador de servicios en el centro de la Ciudad, quien aseguró que un caso de ellos es la venta indiscriminada de equipos USB, controles de TV, CD compactos, audífonos y hasta cables para celulares, los cuales, por ser de procedencia china, se dice que son “piratas”.

En entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que todos esos productos ingresan de contrabando por la frontera con Guatemala, y los venden en las calles del centro de la Ciudad sin ningún control por parte de las autoridades hacendarias, lo que da a entender que los responsables no pagan ningún impuesto o arancel.

Asimismo, todos esos artículos le hacen una desleal competencia a los comerciantes establecidos, quienes sí pagan impuestos, aparte de las rentas de locales, luz, agua, empleados entre otros gastos, señaló.

Del mismo modo, apuntó que en cuanto a la población, considera que no es favorecida porque si bien es cierto que muchos de estos productos son más baratos, finalmente por ser de baja calidad se descomponen pronto y no hay a quién reclamarle porque la compra se hace en la calle.

Por otro lado, comentó que cuando el consumidor compra ese tipo de cosas de contrabando, en nada contribuye a la economía mexicana, pues las divisas finalmente se van al extranjero, y se deja de fortalecer al sector empresarial del país. EL ORBE / Nelson Bautista