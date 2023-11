Pulpos del Transporte Exigen a SMyT Otorgamiento de más Concesiones

*Para Satisfacer la Demanda de Usuarios.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre del 2023.- La Alianza Mexicana de Transportistas AC (AMTAC), exigen atención y resolución a sus peticiones de más concesiones para sus agremiados.

Jesús Pérez García, presidente de esa agrupación, estuvo en Tapachula para el nombramiento de Delegados que serán representantes de ese organismo, con el fin de gestionar que sean atendidos en todas las instancias, pero también para que la atención a la sociedad civil sea mejor.

En entrevista con rotativo EL ORBE, dijo que en Tapachula hay como unos 400 agremiados, y es esa una de las razones del por qué se nombraron a cuatro Delegados, ya que éstos transportistas también puedan resolver los problemas que se les presentan a cada uno de ellos.

Cada vez que algún transportista tiene problemas, dijo, la autoridad local no les brinda ningún apoyo. Esa es la razón de que estén agrupados, porque solo así pueden tener una sólida presencia para ser escuchados, según ellos.

Hasta hoy, la Delegación Regional de Movilidad y Transporte no los ha atendido bien, señaló, y acaban de sostener un diálogo con el titular de esa dependencia, esperan que eso les ayude a resolver la falta de concesionamiento, para que éstas ya no se las den a los “pulpos”, sino a los verdaderos trabajadores del volante.

Asimismo, dijo, en el caso de Tapachula, en la modalidad de volteos cuando mucho hay unos 40 concesionados, pero están trabajando unos 400, (o sea piratas) por la falta de orden. EL ORBE / Nelson Bautista