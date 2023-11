Clínicas Rurales en la Región no Cuentan con Personal de Salud ni Medicamentos

* Campesinos Están en Completo Abandono.

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre del 2023.- Desde hace ya muchos años, las comunidades rurales están totalmente abandonadas por el gobierno en cuanto al rubro de salud, ya que las pocas clínicas que se hallan en esas regiones, no cuentan con enfermeras ni médicos y lo que es peor, no tienen ningún medicamento.

Así lo dio a conocer en entrevista con el rotativo EL ORBE, Octavio López Méndez, coordinador del Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (MAOLN), quien dijo que le ha tocado vivir de cerca este asunto, donde es evidente el abandono por parte de las autoridades.



Agregó que antes por lo menos existía el Seguro Popular y a través de este, la gente del campo recibía alguna atención y si los casos eran necesarios, los pacientes eran canalizados al Hospital Regional y de ahí mismo eran enviados a otros nosocomios cuando los casos eran muy graves.Agregó que la gente del campo cuando se enferma no tienen a dónde ir, porque en las clínicas rurales no hay personal, ni siquiera una pastilla para el dolor. Y tal como está la situación ahora, que los campesinos no tienen dinero para sacar sus enfermos a la cabecera municipal para que sea atendidos.Por otra parte, comentó que el olvido del gobierno hacia la gente del campo es total. Aparte del rubro de salud, resulta que también es desastrosa la infraestructura caminera.Asegura que le ha tocado servir en escuelas rurales y por eso se ha dado cuenta que los caminos están totalmente intransitables. EL ORBE / Nelson Bautista