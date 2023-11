Abandonada y a Medias la Obra de Remodelación del Parque en Cacahoatán

*El Alcalde Rafael Inchong ni se Preocupa.

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre del 2023.- Hay marcada preocupación entre la población del municipio fronterizo de Cacahoatán, ya que el parque central ya debió haber sido remodelado, pero la obra sigue «durmiendo el sueño de los justos» y no ven el más mínimo interés del aún alcalde, Rafael Inchong Juan, en que los trabajos se concluyan.

Así lo expresó en entrevista con el rotativo El Orbe, César Osvaldo Arreola Barrera, quien agregó que la remodelación del parque ya debió ser inaugurada y en lugar de eso, es una obra a medias.

Añadió que para la población, las fechas importantes son la feria de Santiago Apóstol, que debió celebrarse del 15 al 25 de julio pasado, sin embargo se tuvo que suspender argumentando que por los supuestos trabajos del parque no había acceso.

Asimismo, la celebración del grito de Independencia, del 15 de Septiembre, de igual forma se tuvo que suspender y en su lugar se realizó un pequeño acto cívico a un lado, con la misma justificación de que no había acceso por la supuesta remodelación del parque.



Agregó que se entiende que haya muchos retrasos. Sin embargo, consideran que tampoco han visto alguna preocupación por parte del presidente municipal para que se reinicie esta obra, un trabajo que podría llevarse todavía unos seis meses en su ejecución.Estableció que el deseo de los habitantes de ese municipio es que concluyan esas tareas y que sean de calidad, porque no vaya a resultar un trabajo “chambón” que al poco tiempo empiece con sus deterioros debido a la mala calidad del material utilizado.Comentó que su preocupación está basada al ver lo que ha pasado con las demás obras en distintas comunidades, las cuales quedaron inconclusas desde la pasada administración y sin embargo, todavía siguen esperando que alguien las concluya.Señaló que es necesario poner un grupo eficiente de servidores públicos para que atiendan con prontitud, con eficiencia y rapidez esta obra que es del parque.Se habla de la remodelación del mercado y hasta hoy día no se hizo nada, además, la carretera de Faja de Oro hacia el ejido Benito Juárez, San Vicente, Salvador Urbina y Unión Roja, están en pésima condiciones y cosas así que aún no puede resolver esta administración. EL ORBE / Nelson Bautista