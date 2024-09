El 60% de Casos de VIH en Chiapas se da en Jóvenes y Menores de Edad

* Por Cada 2 Hombres hay una Mujer Contagiada.

Tapachula, Chiapas; 27 de Noviembre del 2023.- El contagio del mortal Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en Chiapas se ha agravado. Las últimas cifras en la entidad señalan que el 60 por ciento de los casos detectados, son de personas de entre 14 y 29 años de edad.

Así lo dio a conocer en entrevista con rotativo EL ORBE, Rosemberg López Samayoa, presidente fundador de la organización «Una mano amiga en la lucha contra el Sida», recalcó que es obligación de las tres instancias de Gobierno impulsar acciones para promover y realizar pruebas de VIH y de otras infecciones de transmisión sexual.

Esto, para que la población en las comunidades, sobre todo los grupos de mayor riesgo, tengan la posibilidad de acceder a un espacio más flexible y puedan realizarse esas pruebas.

Hay metas que cumplir, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), recordó, y una de ellas es la de comprometerse a que para el 2030, ya no existan casos de Sida «pero aquí en Tapachula tenemos casos, debido a que la población no acude, a realizarse las pruebas de manera oportuna.

«Tampoco existe la conciencia por realizarse una prueba de VIH, aun cuando hay instituciones y organizaciones que la están ofertando de manera gratuita», indicó.

«El reto es que se tome conciencia, que al realizarse una prueba de VIH vamos a ganar todos, porque tendremos la seguridad de que estamos bien en salud, sin la infección, no tenemos VIH, y lo otro es de que vamos a ejercer, nuestra sexualidad de manera responsable», afirmó.

Ante ese panorama, hizo un llamado a los jóvenes, a los padres familia y maestros, «para que pongan su granito de arena, que la población reciba información oportuna, veraz, científica, sobre la importancia de cuidar su salud sexual, la importancia de realizarse una prueba de VIH, y sobre todo de protegerse».

Luego, recalcó que en México hay una epidemia concentrada en hombres que tienen sexo con personas del mismo género, o la población LGBTI más, «a nivel nacional sabemos que por cada cuatro hombres infectados, hay una mujer; pero en Chiapas, esa proporción es dos por una». EL ORBE/ JC