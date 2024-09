Cobros Excesivos de CFE Afectan la Economía de Familias Chiapanecas

*El Recibo Llegó al Triple.

Tapachula, Chiapas; 26 de Noviembre del 2023.- Los cobros injustos por el suministro de energía por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), continúan en toda el Estado, poniendo en aprietos a los consumidores debido a que las tarifas que aplica la empresa son demasiado elevadas.

En entrevista con rotativo EL ORBE, Lourdes Velázquez, señaló que hasta hace poco pagaba de 400 a 500 Pesos cuando mucho, pero que de pronto y sin que hubiera un motivo, el último recibo le llegó mil doscientos Pesos, lo que considera un total abuso por parte de la empresa.

El requerimiento que le están haciendo es incongruente, señaló, pues en lugar de aumentar su consumo, como ahora está sola en su casa, disminuyó el uso de la energía eléctrica, por lo que según ella debería de pagar menos.

Comentó que fue a la oficina de la CFE para pedir una aclaración, pero la mandaron de un lado a otro y al final todo quedó en que esperara mientras los empleados de la empresa ven su asunto.

A ella le asiste la razón, ya que no ha comprado más aparatos y no ha puesto más focos en su casa, dijo. Asimismo, tampoco ha ampliado la construcción de su hogar como para pensar que ahora gasta más energía. De lo que sí está segura es que la CFE le está cobrando de más.

En el caso de la colonia donde vive, sostuvo, no es solo a ella a quien le están cobrando de más, sino que son muchas familias las que están sufriendo los embates de esa empresa, por lo que aseguró que seguirá luchando hasta que le cobren lo justo.

De igual forma, si por alguna razón llegan las cuadrillas a cortarles el servicio, no lo va a permitir porque considera que es un abuso.

Por último, indicó, aparte de las altas tarifas que le están cobrando los consumidores tienen que recibir el mal servicio que, asegura, les da Comisión Federal. EL ORBE / Nelson Bautista