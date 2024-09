Directivos desmienten brote de Covid en la Teodomiro Palacios

*Se Trató de Síntomas de Gripe en Alumnos de un Salón.

Tapachula, Chiapas 1 de diciembre de 2023.- El director del Centro de Educación Básica del estado de Chiapas No. 2, “Teodomiro Palacios”, Herminio Escobar Castillo, desmintió que haya un brote de Covid-19 y por lo tanto se haya suspendido las clases en este plantel educativo.

Esto tras la publicación del rotativo El Orbe en la edición del pasado jueves 30 de noviembre con el título «Suspenden clases en la “Teodomiro Palacios por brote de Covid».

Aclaró que en la entrevista dada a este reportero habló de que alumnos de un solo salón presentaron síntomas de gripe, y como medida preventiva se les envió a casa para su recuperación y no exponer a los alumnos a más contagios.

Dijo que esta determinación es con base a un acuerdo tomado con los padres de familia de esta institución educativa.

El director indicó que en la entrevista dio a conocer sobre el contagio de una maestra, sin embargo, no se refirió a un brote de Covid-19 al interior de la escuela, ya que la docente no se presentó a laborar durante el tiempo de recuperación.

Lamentó que su declaración haya sido tergiversada, ya que las clases no se han suspendido en ningún momento en el CEBECH 02 Teodomiro Palacios.

Mencionó que esta nota aclaratoria se hace con la finalidad de no generar alarma y preocupación entre los padres de familia y la comunidad estudiantil, ya que incluso durante la pandemia del Covid-19 se cumplieron con los protocolos sanitarios para salvaguardar la integridad de los alumnos padres de familia y maestros. EL ORBE/LA REDACCIÓN