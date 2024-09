Precios de la Canasta Básica “Están por las Nubes”: Productores

Sectores de la sociedad afirman que la inflación se ha mantenido en aumento un hasta el cierre del año.

Tapachula, Chiapas; 1 de Diciembre del 2023.- «La inflación en México no solo ha llegado a niveles sin precedentes, sino también es más severa de lo que se cree y de lo que nos dicen» sostuvo Ismael Gómez Coronel, presidente de la Unión de Productores Independientes de Café (UPIC).

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló «pareciera que en el tema de economía y finanzas en el país hubiera un total desconocimiento, y no se están tomando las decisiones correctas».

Asimismo, no se ve que exista alguna preocupación para frenar dichos índices, sobre todo en materia de la canasta básica, «aun cuando los aumentos constantes de precios afectan a todos en el país, sobre todo a las familias más pobres”.



Según su apreciación, desde hace cinco años la inflación no se ha detenido, «incluso en el periodo de la pandemia, cuando se convirtió en un proceso mucho mayor, entonces creíamos que se aplicarían estrategias para paliar los efectos, pero no se hizo».Además, el otorgar algunos apoyos a grupos de personas de la sociedad no es de gran beneficio, «porque el grueso de la población está sufriendo esta crisis sin precedentes».Puso como ejemplo el caso del azúcar, consumido por todas las familias en el país, ya que de los 18 Pesos que costaba el kilogramo, lo incrementaron a 36, «y eso es en perjuicio de todos, además de que no hay una medida que pretenda parar ese daño».Lo peor de todo, de acuerdo a su opinión, es que también vienen inmersos los aumentos de todos los productos que utilizan azúcar, como refrescos, pan, golosinas, cereales, entre muchos otros. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello