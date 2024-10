Aumentan Accidentes de Motociclistas por Consumo de Bebidas Alcohólicas

*Revela la Cruz Roja Delegación Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 15 de Diciembre del 2023.- De acuerdo a la Cruz Roja Mexicana, en su Delegación Tapachula, el número de accidentes vehiculares en la localidad relacionados con el alto consumo de bebidas embriagantes ha ido en aumento, sobre todo en lo que da de este mes de diciembre.

Eduardo Alfaro Gómez, coordinador local de Socorros de la Benemérita, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que se ha registrado un incremento en cuanto a los accidentes viales en la Ciudad, indicando que en la segunda quincena decembrina, al entrar de lleno el período vacacional, el número de percances puede ser mucho mayor.

Añadió que hay de todo tipo de incidencias, pero es significativo el número en los cuales se ven involucrados motociclistas.

Una motocicleta también es un vehículo, aclaró, y por lo tanto, a la hora de conducirla, el operador debe respetar las normas como no rebasar por la derecha, no meterse en medio de los carros, no realizar alguna maniobra riesgosa, y respetar los límites de velocidad.



Aclaró que en el caso de los percances donde se ven involucradas las motos, comentó que hay mucha imprudencia y también los conductores de automóviles no ponen la debida atención en el momento de conducir, a veces por atender el teléfono, provocando infinidad de choques.Asimismo, de acuerdo a las estadísticas, un buen número de accidentes se registran debido a que se maneja en estado de ebriedad, una asociación vehículo-alcohol que siempre ha resultado de malas consecuencias.Al entrar de lleno al período vacacional y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, la gente consume más alcohol, por lo que se recomienda que, si alguien va a manejar, no consuma alcohol, o de lo contrario, utilizar un conductor designado, afirmó.Agregó que la Cruz Roja de Tapachula cuenta con dos ambulancias. Durante el año, con cada una se han atendido las 24 horas, sin embargo, ahora en diciembre se ha tenido que meter al servicio a las dos para poder cumplir con la demanda de auxilios.Por otro lado, comentó que en los accidentes de pronto aparecen otros grupos de emergencia, y comentó que toda ayuda es buena. Y pide que quienes prestan algún auxilio, deben estar capacitados para que resulte efectiva su participación. EL ORBE / Nelson Bautista