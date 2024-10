Fenómeno Migratorio Genera Escalada de Precios en Productos y Servicios

* Afecta a la Economía de la Población Local.

Tapachula, Chiapas; 5 de Enero del 2024.- Con la llegada de migrantes de diversas nacionalidades a esta región de la frontera sur, se ha detectado un incremento inusual de precios en productos y servicios, afectando a la población no solo en contexto de movilidad, sino también a la local.

En entrevista para EL ORBE, el pastor de la Iglesia “Visión del Rey”, en Tapachula, Antonio Morales Hernández, manifestó que las familias migrantes vienen huyendo de la inseguridad y la violencia en sus lugares de origen, en donde no tienen oportunidad de trabajo, es por eso que todos los días vemos que cientos de familias llegan a esta zona.

“Por eso es importante que la población tenga conciencia de lo que se está viviendo”, dijo.

Muchos de los migrantes que llegan a la región desconocen de los precios de productos y servicios, por lo que no falta quien se aproveche de esa situación, aseveró.

“Viene de todo, porque hay personas que no traen ni para comer, mientras que los que traen recursos son sorprendidos”, apuntó.

Por otra parte, dijo que si nos estamos ganando la vida de manera honrada, también es importante prestar un servicio y cobrar por ello de manera consciente, porque eso daría mayor confianza a las familias en contexto de movilidad.

El pastor evangélico recordó que la migración la vivimos muy marcada en esta región de la frontera sur de México, pero es un problema complejo que se da a nivel mundial y ocurre en otros continentes, en donde hay mucha gente que quiere llegar a España, Italia, a diferentes países. Pero hoy hay también muchas personas que aspiran llegar a los Estados Unidos.

Agregó que como iglesia, también hacen un llamado a los gobiernos de los países expulsores de población, a que ya empiecen atender las causas que está generando esta gran movilidad, donde miles de familias abandonan sus lugares de origen por falta de oportunidades. EL ORBE /Ernesto López Quinteros