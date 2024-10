Empresa Tapachulteca ALDIMAR Cumple 37 Años al Servicio de la Población

*Ofrece Servicios Eléctricos en General.

Tapachula, Chiapas; 7 de Enero de 2024.- En esta región de la costa de Chiapas y principalmente en Tapachula, son pocas las empresas 100% tapachultecas que se han logrado sostener, debido a los embates económicos posterior a la pandemia; por eso hoy es digna de un reconocimiento la empresa ALDIMAR, que cumple 37 años de haber sido fundada, ofreciendo una gran variedad de servicios eléctricos en general en Tapachula y la región.

En entrevista, el fundador y gerente de ALDIMAR, José Mariano Arévalo Argüello, dio a conocer que tuvo esta iniciativa de emprender con este negocio desde muy joven, dedicándose a las instalaciones eléctricas en alta y baja tensión, control de plantas de emergencia y servicio eléctrico en general.

“Esto, después de una larga trayectoria en México, gracias a Dios tuve la oportunidad de que mis padres me dieran la oportunidad de ir a la Ciudad de México a estudiar, me fui a los 15 años, aproveché la situación y pues más que todo el haber estudiado en el Instituto Politécnico, después fundamos ALDIMAR hace 37 años, y la empresa tiene las iniciales de mis hijos, Alain, Didier y Mariana”, explicó.

El empresario recordó que prácticamente empezaron desde cero, con mucho trabajo, en donde lo apoyaron sus hijos, así como muchas personas a lo largo de los años. Incluso reveló que tuvo que alternar las actividades en su empresa familiar con la docencia, ya que fue catedrático durante 30 años en la preparatoria No. 2.

“Tenemos clientes del centro y norte del país y a partir de que formamos la empresa, más o menos han caminado aquí alrededor de 160, 170 empleados, algunos buenos profesionistas, tengo muchachos que han sobresalido en las instalaciones eléctricas y pues eso te deja mucha satisfacción”, apuntó.

De igual forma dio a conocer que la empresa ALDIMAR presta servicios en el ramo eléctrico a diversas empresas particulares importantes de la región, que son pocas, tomando en cuenta que estamos en una zona que no es industrial, así como en los años 80 tuvieron la oportunidad de trabajar con el Gobierno Estatal.

Hizo énfasis en que la empresa ha ido creciendo en capacitación y en equipo para ir dando un mejor servicio a sus clientes.

El fundador de ALDIMAR, hizo un público agradecimiento a todos sus clientes y a todo su personal, porque han sido de gran valía en estos “37 años de existencia” que lleva la empresa especializada en el ramo eléctrico. EL ORBE/JC