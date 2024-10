Ayuntamiento de Cacahoatán Asfixia a Comerciantes Locales

*Mala Planeación en Obras Generó Pérdidas Económicas.

Cacahoatán, Chiapas; 7 de Enero de 2024.- Mientras el presidente municipal con licencia de Cacahoatán, Rafael Inchong Juan, ya anda en campaña en busca de la reelección; comerciantes de la zona centro de esta localidad denunciaron que tienen pérdidas económicas de hasta un 70%, debido a obras municipales sin concluir.

En entrevista, la joven comerciante Elisa Fernanda Echeverría, explicó que con el cierre de calles, la gente dejó de ir a comprar a los negocios que están cerca del centro y eso ha significado enormes pérdidas económicas, recursos que no se pueden recuperar.

Insistió en que las obras son bienvenidas, pero siempre y cuando las autoridades las programen debidamente. En este caso, dijo, cerraron las calles sin tomar en cuenta otros detalles, lo que incluso hasta han sido motivo de choques vehiculares ya que muchos automovilistas están circulando en sentido contrario por ese lugar.

Es necesario que las obras que se están realizando sean terminadas a la brevedad, dijo, pues ellos como comerciantes nunca fueron tomados en cuenta y eso les está afectando en sus negocios, sobre todo porque no hay programa de apoyo a este sector.

Además, es necesario que se haga una auditoria a la actual administración y saber en qué se están invirtiendo los recursos.

La entrevistada lamentó lo que está ocurriendo en Cacahoatán, donde la autoridad municipal también no atiende los problemas que afectan a la población, como es el caso de la inseguridad, ya que toda la ciudadanía corre el riesgo de ser víctima de los delincuentes ante la nula vigilancia por parte de la policía.

Se requiere de alumbrado público, sostuvo, pues hoy día se carece de este servicio, lo cual contribuye a elevar los índices de inseguridad. EL ORBE/Nelson Bautista